وزير الصحة الأردني يمنع التصاريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون إذن مسبق

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منع وزير الصحة الأردني سعد جابر اليوم الأربعاء التصاريح عبر وسائل الإعلام من دون إذن مسبق من الوزارة.

وطالب جابر اليوم الأربعاء، مدراء الشؤون الصحية والمستشفيات، بعدم التصريح لوسائل الإعلام بدون إذن مسبق من الوزارة.

وأشار جابر في كتاب وجهه إلى المدراء العامين في المنشآت الصحية بالمملكة، إلى ضرورة الحصول على الموافقات القانونية من وزارة الصحة قبل التصريح لأي وسيلة من وسائل الإعلام.

وبرر جابر التعميم بسعي الوزارة إلى “التقليل من التضارب في المعلومات ولعدم إرباك المشهد الصحي في المملكة”.

وجاء التعميم بعد نشر معلومات غير دقيقة أمس الثلاثاء، عن أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الأردن، ما تسبب بإثارة الهلع، قبل قيام الجهات التي صدرت عنها المعلومات بالتراجع ونفيها لعدم صحتها.