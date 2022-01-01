وزير الصحة البريطاني: علينا التعايش مع كورونا عبر "التطعيم"

يبدو أن المملكة المتحدة قد عادت للمواجهة الشرسة مجدداً مع فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، وخاصة أوميكرون، حيث سجلت اليوم أكثر من 162 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتعقيباً على ذلك، أشار وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، في تصريح له اليوم السبت، إلى أن فرض قيود جديدة سيكون ملاذا أخيرا في إنجلترا رغم ارتفاع عدد الإصابات بأوميكرون.

كما أن حالات الاستشفاء آخذة في الارتفاع، رغم أن السلطات تشدد على أن المتحورة أوميكرون تبدو أقل خطرا من دلتا.

وقال ساجد جاويد في مقال نشرته صحيفة ديلي ميل: “عدد (الأشخاص) في وحدات العناية المركزة مستقر ولا يتبع في الوقت الحالي المسار الذي رأيناه في هذه الفترة من العام الماضي خلال موجة ألفا”.

وأضاف أنه مع “وضع أقوى بكثير” بالنسبة إلى الدولة بفضل حملة التطعيم المكثفة، قررت الحكومة عدم فرض قيود جديدة خلال العطَل في إنجلترا على عكس اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وشدد جاويد في مقاله على أن “تقييد حريتنا يجب أن يكون ملاذا أخيرا”، وأشار خصوصا إلى “التكلفة الصحية والاجتماعية والاقتصادية الهائلة لعمليات الإغلاق” داعيا إلى “التعايش مع الفيروس” عبر التطعيم وترسانة من العلاجات والفحوص المكثّفة.

لكن وزير الصحة البريطاني أقر بأن المؤسسات الصحية ستكون “حتما” معرضة للضغط في الأسابيع المقبلة بسبب “الارتفاع الحاد” في عدد حالات الاستشفاء.

وأوردت صحيفة ديلي تلغراف السبت، أن الحكومة قد تمدد في يناير/ كانون الثاني التوصية بالعمل من بعد السارية منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول.

واعتبر رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون الجمعة، أنه حقق الهدف الرسمي المتمثل في توفير جرعة معززة لجميع البالغين بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول، وقد تلقاها أكثر من 70% في إنجلترا.