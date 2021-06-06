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وزير الصحة البريطاني: متحور "دلتا" من كورونا أشد عدوى

6 - يونيو - 2021
بريطانيا كورونا

بريطانيا - كورونا

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أفاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، بأن متحور دلتا من فيروس كورونا الذي يهدد رفع ما تبقى من قيود في المملكة المتحدة، معدٍ أكثر بـ 40% من المتحور ألفا الذي كان سائدا في البلاد.

وقال هانكوك لشبكة ”بي بي سي“ نقلا عن أبحاث مجموعة علمية تقدم المشورة للحكومة: إنه ”رغم الزيادة في عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الأيام الأخيرة، بين 5 آلاف و6 آلاف حالة يوميا، إلا أن عدد المرضى في المستشفيات لا يزال مستقرا. وإن غالبية حالات الاستشفاء تتعلق بأشخاص لم يتم تطعيمهم“.

وتعتبر بريطانيا هي البلد الأكثر تضررا من كورونا، في أوروبا، مع ما يقرب من 128 ألف وفاة.

وتلقى 40 مليون شخص في بريطانيا، جرعة لقاح واحدة على الأقل، في حين تلقى أكثر من 27 مليون شخص جرعة ثانية، لكن وصول متحور دلتا الذي رصد أول مرة في نيسان/ أبريل في الهند وهو السائد الآن في المملكة المتحدة، وفق التقديرات، صار يطرح شكوكا حول إمكانية رفع آخر القيود في 21 حزيران/ يونيو.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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