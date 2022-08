وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بكورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم السبت، إصابته بكوفيد -19، لكن أعراضه كانت خفيفة وتناول جرعتين من لقاح ضد المرض.

وقال في تغريدة: “هذا الصباح أثبتت إصابتي بفيروس COVID”، مضيفا أنه أجرى اختبار التدفق الجانبي السريع، وينتظر تأكيدا من اختبار PCR، الذي يحتاج إلى معالجة في المختبر.

“أنا في انتظار نتيجة تفاعل البوليميراز المتسلسل، لكن لحسن الحظ تلقيت اللقاح ولدي أعراض خفيفة”.

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.

Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT

— Sajid Javid (@sajidjavid) July 17, 2021