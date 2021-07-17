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وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بكورونا

17 - يوليو - 2021
ساجد جاويد
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أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم السبت، إصابته بكوفيد -19، لكن أعراضه كانت خفيفة وتناول جرعتين من لقاح ضد المرض.

وقال في تغريدة: “هذا الصباح أثبتت إصابتي بفيروس COVID”، مضيفا أنه أجرى اختبار التدفق الجانبي السريع، وينتظر تأكيدا من اختبار PCR، الذي يحتاج إلى معالجة في المختبر.

“أنا في انتظار نتيجة تفاعل البوليميراز المتسلسل، لكن لحسن الحظ تلقيت اللقاح ولدي أعراض خفيفة”.

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن في يونيو الماضي أن وزير المالية السابق ساجد جاويد سيتولى منصب وزير الصحة، خلفا لمات هانكوك الذي استقال بسبب فضيحة.

وكان جاويد قد استقال من وزارة المالية العام الماضي بعدما رفض طلب جونسون إقالة فريق مستشاريه.

وكانت وكالة “رويترز” قد أفادت بأن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قدم استقالته، في ظل ضغوط بسبب ما عرف إعلاميا بـ”فضيحة القبلة”.

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