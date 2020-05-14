وزير الصحة التركي: وفاة 55 شخصاً إثر فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا بلغ 4007 بعد أن توفي 55 شخصاً في الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال قوجة، الأربعاء، إن بلاده سيطرت على جائحة فيروس كورونا المستجد في الوقت الذي سمحت فيها السلطات التركية للأطفال تحت سن 14 عامًا، بالخروج إلى الشارع ومغادرة منازلهم للمرة الأولى منذ أن أعلنت الحكومة التركية حظرًا لتجول الأطفال في أوائل أبريل نيسان الماضي، في إطار إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف قوجة، بحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، أن حكومته “تشهد تحسنا مستقرًا منذ الأسبوع الخامس للجائحة التي أصبحت تحت السيطرة”، على حد وصفه، وذلك في أعقاب رئاسته لاجتماع المجلس العلمي حول فيروس كورونا، الأربعاء، في العاصمة التركية أنقرة.

وبدأت تركيا في تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، الاثنين، فيما سُمح للأطفال بالخروج لمدة 4 ساعات بين الساعة 11 صباحًا و 3 مساءً بالتوقيت المحلي، الأربعاء.