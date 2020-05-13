وزير الصحة التركي يحذر: من المحتمل العودة لما كنا عليه الشهر الماضي ونكون عبرة للعالم

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سجلت تركيا اليوم الأربعاء 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 58 وفاة جديدة.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة الأربعاء، أنه إذا منحنا فرصة لفيروس كورونا، فمن المحتمل العودة لما كنا عليه الشهر الماضي، ونكون عبرة للعالم بعد أن أصبحنا نموذجا يحتذى.

وأعلن الوزير عن تسجيل 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة إلى 143 ألفا و114، كما أشار إلى تسجيل 58 وفاة بالفيروس، ما يرفع الحصيلة إلى 3952.

وأفاد قوجة بأن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا وصلت إلى 101 ألف و715، إثر تعافي 2826 مصابا.

وأشار وزير الصحة التركي إلى أنه للمرة الأولى تراجع عدد مرضى كورونا في العناية المركزة إلى ما دون الألف.

وأكد قوجة أن اختبارات فيروس كورونا في البلاد بلغت نحو 1.5 مليون، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.