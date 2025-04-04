وزير الصناعة الفرنسي: يجب أن ترد أوروبا بشكل متناسب وحازم على الرسوم الأمريكية

دعا وزير الصناعة الفرنسي مارك فيراتشي إلى رد متناسب وحازم على الرسوم الجمركية الأمريكية، مؤكدا أن أوروبا لا تزال منفتحة على التفاوض بشأن حل.

وأضاف أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مسبوقة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وقد تزعزع استقرار الاقتصاد العالمي وتؤدي إلى فقدان وظائف.

وفي سياقٍ منفصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن “الصين لعبت الخطوة الخاطئة و أصيبت بالذعر” عندما فرضت رسوما جمركية انتقامية بنسبة 34% على السلع الأميركية.

وكتب ترامب على منصة “تروث سوشيال”: “لقد لعبت الصين بشكل خاطئ، لقد أصيبوا بالذعر، ولا يمكنهم تحمل ذلك”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مجلس الدولة الصيني فرض رسوم جمركية جوابية بنسبة 34% على جميع السلع والمنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.

وذكرت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني أن هذه الخطوة جاءت ردا على سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت إن “تصرفات الولايات المتحدة تتعارض مع قواعد التجارة الدولية، وتقوض بشكل خطير حقوق ومصالح الصين المشروعة، وتشكل مثالا نموذجيا للتنمر أحادي الجانب”.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الصينية الجديدة حيز التنفيذ في 10 نيسان الجاري.