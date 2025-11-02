الأحد 11 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 2 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الطاقة الأمريكي: لا نخطط لتفجيرات نووية في الوقت الراهن

منذ 44 دقيقة
وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت

وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت

A A A
طباعة المقال

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الأحد، إن اختبارات الأسلحة النووية التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب لن تتضمن تفجيرات نووية في الوقت الراهن.

وأضاف رايت خلال مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز) “أعتقد أن الاختبارات التي نتحدث عنها الآن هي اختبارات للأنظمة… هذه ليست تفجيرات نووية. هذه ما نسميها تفجيرات غير حرجة”.

وقال رايت، الذي تتولى وزارته مسؤولية اختبار الأسلحة النووية الأمريكية، إن الاختبارات تشمل جميع الأجزاء الأخرى من السلاح النووي للتأكد من أنها تعمل ويمكنها إحداث انفجار نووي.

وذكر رايت في برنامج (ذا صنداي بريفينج) على فوكس نيوز أن الاختبارات ستُجرى على أنظمة جديدة للمساعدة في ضمان أن تكون الأسلحة النووية الجديدة أفضل من السابقة.

وقبيل لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية يوم الخميس، قال ترامب إنه أمر الجيش الأمريكي باستئناف عملية اختبار الأسلحة النووية على الفور بعد توقف دام 33 عاما، في خطوة بدت وكأنها رسالة إلى القوتين النوويتين المنافستين الصين وروسيا.

وأكد مجددا هذه التصريحات يوم الجمعة، لكنه لم يجب بشكل مباشر عندما سُئل عما إذا كان ذلك سيشمل التجارب النووية تحت الأرض التي كانت شائعة خلال الحرب الباردة.

وقال رايت إن الولايات المتحدة أجرت تفجيرات نووية تجريبية في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وجمعت معلومات وقياسات تفصيلية عن التفجيرات.

وأضاف “بفضل قدراتنا العلمية والحوسبية، يمكننا محاكاة ما سيحدث بالضبط في انفجار نووي بدقة لا تصدق”.

وتابع “نحاكي الآن الظروف التي أدت إلى ذلك، وما الذي سيؤدي إليه تغيير تصاميم القنابل”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. رويترز
بيسنت: الفائدة الأمريكية المرتفعة قد تكون سبباً في ركود قطاع الإسكان
مؤسسات صحفية عالمية تطالب بإغاثة الصحفيين المجوعين في غزة
صحفي غزي: بدأ وقف إطلاق النار ولكن الأزمات الإنسانية تستمر
عناصر من الأمن العام التابع لوزارة الداخلية في الحكومة السورية
دمشق تكشف نتائج تحقيقاتها بشأن بلاغات خطف عشرات الفتيات بالساحل السوري

الأكثر قراءة

غارة إسرائيلية على سيارة في كفر رمان بجنوب لبنان
بينهم قيادي كبير.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أربعة كوادر من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله
جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان
خطة إسرائيل خطيرة في جنوب لبنان.. ومشاريع اقتصادية ضخمة لاستقطاب أبناء القرى الحدودية!
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
فايننشال تايمز.. هكذا يستغل حزب الله (Whish Money - OMT) لتحصيل أمواله!‎