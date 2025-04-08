وزير الطاقة الأمريكي يتوقع تشديد العقوبات على إيران.. والسبب؟!

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع تشديد العقوبات على إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع الرئيس دونالد ترامب بشأن برنامجها النووي.

وأضاف في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي “بالتأكيد، أتوقع عقوبات مشددة للغاية على إيران، وآمل أن تدفعها إلى التخلي عن برنامجها النووي”.

في حين، قال الكرملين اليوم الثلاثاء “إن روسيا تدعم المحادثات المباشرة وغير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، إذ قد تسهم في تهدئة التوتر بين الجانبين”.

وجاءت تعليقات الكرملين بينما أقر مجلس النواب الروسي (مجلس الدوما) اليوم معاهدة شراكة استراتيجية مدتها 20 عاما بين روسيا وإيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أن الولايات المتحدة وإيران بصدد بدء محادثات مباشرة، لكن وزير الخارجية الإيراني قال إن المناقشات في عُمان ستكون غير مباشرة وستجري عبر وسطاء.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين دعم موسكو للتسوية الدبلوماسية والسياسية للأزمة بين واشنطن وطهران بسبب البرنامج النووي الإيراني.

وقال بيسكوف “نعلم أن هناك اتصالات، مباشرة وغير مباشرة، من المزمع عقدها في عُمان. وبالطبع، لا يسعنا إلا الترحيب بذلك، لأنه قد يُسهم في تهدئة التوتر المرتبط بإيران”.

وهدد ترامبإيران باتخاذ إجراء عسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

ووطدت روسيا وإيران علاقاتهما الدبلوماسية والعسكرية منذ أن دفعت موسكو بعشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في فبراير شباط 2022.