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وزير الطاقة الأوكراني: روسيا استهدفت نصف قدرات الطاقة الحرارية الأوكرانية

منذ 20 دقيقة
آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2022 6:38 مساءً
وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشتشينكو

وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشتشينكو (رويترز)

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قال وزير الطاقة الأوكراني (الجمعة 21-10-2022) إن روسيا استهدفت نصف القدرات الأوكرانية على توليد الطاقة من المصادر الحرارية وتسببت في أضرار تقدر بمليارات الدولارات في هجمات منذ العاشر من أكتوبر تشرين الأول، لكنه أضاف أن ذلك لا يعني أن جميع وحدات الطاقة التي تعرضت للضرب توقفت تماما عن العمل.

وقال هيرمان هالوشتشينكو لرويترز في لقاء صحفي إن 30 إلى 40 بالمئة من البنية التحتية الوطنية الإجمالية للكهرباء تعرضت لهجمات وصفها بالمتعمدة لتدمير منظومة الطاقة الأوكرانية، وهو هدف قال إنه لم يتحقق.

وأضاف هالوشتشينكو، ردا على سؤال عن حجم الأضرار، “إنه جزء كبير من قدرتنا. أستطيع أن اقول ذلك… نصف قدرة توليد الطاقة الحرارية على الأقل، وربما أكثر”.

وقال “هذا الأسبوع، استهدفوا عددا من محطات توليد الطاقة الحرارية”، مضيفا أن أوكرانيا خسرت 4000 ميجاوات من قدرتها على توليد الطاقة نتيجة لهذه الهجمات.

وكثفت روسيا هجماتها الجوية على أوكرانيا الأسبوع الماضي مستخدمة صواريخ وطائرات مسيرة في استهداف كييف ومدن كبرى أخرى والبنية التحتية للطاقة.

وأضاف هالوشتشينكو “نرى أنهم استهدفوا عددا من (المرافق) الجديدة، ولكنهم قصفوا أيضا (مرافق) قصفت من قبل لتدميرها تماما”.

وقال إن استيراد الكهرباء قد يكون أحد الخيارات التي ستلجأ إليها أوكرانيا لتجاوز الأزمة، وإن البعض بدأوا بالفعل في التفاوض مع موردين.

    المصدر :
  • رويترز

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