الأحد 15 شعبان 1445 ﻫ - 25 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الطاقة السعودي: زيادة كبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز في حقل الجافورة

منذ 40 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أعلن وزير الطاقة السعودي عن زيادة كبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز في حقل الجافورة.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن شركة أرامكو السعودية تمكنت من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي.

وأوضح أن الكميات الإضافية المؤكدة “بلغت 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز… وتحقق هذا الإنجاز نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حُسن استغلالها”.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن الاحتياطيات في حقل الجافورة أصبحت تقدر بحوالي 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز و75 مليار برميل من المكثفات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الشرطة الإسرائيلية
شرطة الاحتلال تفرق بالقوة مظاهرات حاشدة تدعو لانتخابات مبكرة
من المداهمات الإسرائيلية في الضفة الغربية
الاحتلال يصعّد عمليات الاقتحام في الضفة الغربية
طوفان الأقصى
جيش الاحتلال يتكبد خسائر جديدة في معارك قطاع غزة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
نتنياهو يتفقد مقر القيادة العسكرية قرب لبنان.. ورد صادم من جنود الاحتياط!
العملات الرقمية (صورة تعبيرية)
نصيحة من ملياردير أمريكي.. 8 عملات رقمية ستحلق بشكل كبير قريباً!
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
أربعة مؤشرات خطيرة.. هل اقتربت الحرب الشاملة على لبنان!؟