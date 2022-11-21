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وزير الطاقة السعودي ينفي مناقشة زيادة إنتاج النفط

منذ ساعة واحدة
وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان

وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان

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ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان قال، الاثنين، إن المملكة لا تبحث احتمال زيادة إنتاج النفط مع منتجين آخرين في منظمة أوبك، نافيا بذلك تقريرا لصحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق اليوم في هذا الصدد.

ونقل عن الأمير قوله “من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك+ لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها”.

“الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميا من قبل أوبك+ سيستمر حتى نهاية عام 2023.. وإذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائما على استعداد للتدخل”.

    المصدر :
  • رويترز

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