وزير الطاقة السوري يترأس ورشة عمل بين وزارتي الطاقة السورية والسعودية في الرياض

وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير يترأس رشة عمل حول الحوكمة بين وزارتي الطاقة السورية والسعودية في الرياض

ترأس وزير الطاقة السوري، محمد البشير، الأحد، بالسعودية، ورشة عمل لبحث آفاق التعاون الممكنة مع المملكة.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) غداة وصول البشير للسعودية في زيارة غير محددة المدة لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.

ووفق “سانا”، “أقامت وزارة الطاقة في السعودية الأحد، ورشة عمل متخصصة حول الحوكمة ترأسها وزير الطاقة السوري محمد البشير، بمشاركة مسؤولين سعوديين منهم مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء ناصر بن هادي القحطاني”.

واستعرضت الورشة “خطط وتجارب وزارة الطاقة السعودية في مجالات الحوكمة والتطوير المؤسسي، وناقشت آفاق التعاون الممكنة مع الجانب السوري، ولا سيما فيما يتعلق بنقل التجارب والحلول الناجحة لدعم قطاع الطاقة في سوريا (..) ما يشكل مرجعاً مهماً في التعاون الثنائي بين الجانبين”، بحسب المصدر ذاته.

ورشة عمل حول الحوكمة بين وزارتي الطاقة السورية والسعودية في الرياض 🔵أقامت وزارة الطاقة في السعودية ورشة عمل متخصصة حول الحوكمة ترأسها وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير بحضور معاونيه لشؤون النفط والكهرباء والموارد المائية.https://t.co/7keysbCBMi#سوريا #السعودية pic.twitter.com/kYHoJYR2O2 — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) July 27, 2025

ووصل وزير الطاقة السوري محمد البشير، السبت، إلى السعودية في زيارة رسمية للقاء عدد من المسؤولين، بحسب ما ذكرته وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على تلغرام.

وتهدف الزيارة إلى “تعزيز التعاون الثنائي واستعراض الفرص الاستثمارية بين البلدين في مجالات النفط والكهرباء والموارد المائية”.

والخميس، جرى الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال السوري السعودي ضمن فعاليات المنتدى الاستثماري السوري السعودي بقصر الشعب في دمشق.

والجمعة، أعلن رئيس المجلس محمد بن عبد الله أبو نيان، الشروع في خطة عمل لـ5 سنوات، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد أواخر 2024، تجري الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهودا مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع دول عديدة، بعد أن بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من حكم أسرة الأسد.