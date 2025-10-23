الخميس 1 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الطاقة القطري: علينا أن نكون واضحين في معارضتنا للحواجز التجارية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 23 - أكتوبر - 2025 3:55 مساءً
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي

A A A
طباعة المقال

قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي اليوم الخميس إنه يجب على الدول المنتجة للغاز أن توضح معارضتها للحواجز التجارية والإجراءات التمييزية التي تلحق الضرر بمنتجات الطاقة.

وأضاف الكعبي، خلال حديثه في منتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة “يجب أن نكون واضحين في معارضتنا للحواجز التجارية والإجراءات التمييزية التي تؤثر على منتجات الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي”.

ولم يوضح الكعبي ما الذي كان يشير إليه لكن قطر والولايات المتحدة مارستا ضغوطا مكثفة على الاتحاد الأوروبي لتقليص نطاق قانون قواعد الاستدامة والذي يمكن أن يغرم الشركات المخالفة له خمسة بالمئة من إيراداتها العالمية.

وقال الكعبي لرويترز الأسبوع الماضي إن قطر لن تتمكن من ممارسة الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي المسال، إذا لم تجر تعديلات إضافية على قواعد استدامة الشركات في الاتحاد.

وأشار الكعبي اليوم الخميس إلى أن توقعات سوق الغاز الطبيعي، وخصوصا الغاز الطبيعي المسال، إيجابية “بالرغم من التوترات الجيوسياسية وسياسات المناخ المتعثرة”.

وأضاف أن هذه التوقعات الإيجابية مدفوعة بالنمو الاقتصادي في آسيا والطلب المتزايد على الطاقة من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رافعة لضخ النفط الخام على منصة حفر في حوض بيرميان في مقاطعة لوفنغ، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. رويترز
النفط يرتفع بنحو 5% بعد فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا
الشرطة البريطانية . رويترز
شرطة بريطانيا تعتقل ثلاثة للاشتباه في تورطهم في عمليات تجسس مرتبطة بروسيا
آثار هجوم بطائرة روسية بدون طيار في كييف. رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مقتل صحفيين اثنين أوكرانيين في هجوم طائرة مسيرة روسية

الأكثر قراءة

المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
على وقع "زلزال باراك".. رسائل عربية تحذيرية حاسمة تصل إلى بيروت
مبنى وزارة العدل في لبنان
فضل شاكر من القضاء العسكري إلى المدني.. هل يُعطّل ملف "هلال حمود" إطلاق سراحه؟
رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
هكذا قرأت عين التينة مواقف باراك