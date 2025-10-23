وزير الطاقة القطري: علينا أن نكون واضحين في معارضتنا للحواجز التجارية

قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي اليوم الخميس إنه يجب على الدول المنتجة للغاز أن توضح معارضتها للحواجز التجارية والإجراءات التمييزية التي تلحق الضرر بمنتجات الطاقة.

وأضاف الكعبي، خلال حديثه في منتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة “يجب أن نكون واضحين في معارضتنا للحواجز التجارية والإجراءات التمييزية التي تؤثر على منتجات الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي”.

ولم يوضح الكعبي ما الذي كان يشير إليه لكن قطر والولايات المتحدة مارستا ضغوطا مكثفة على الاتحاد الأوروبي لتقليص نطاق قانون قواعد الاستدامة والذي يمكن أن يغرم الشركات المخالفة له خمسة بالمئة من إيراداتها العالمية.

وقال الكعبي لرويترز الأسبوع الماضي إن قطر لن تتمكن من ممارسة الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي المسال، إذا لم تجر تعديلات إضافية على قواعد استدامة الشركات في الاتحاد.

وأشار الكعبي اليوم الخميس إلى أن توقعات سوق الغاز الطبيعي، وخصوصا الغاز الطبيعي المسال، إيجابية “بالرغم من التوترات الجيوسياسية وسياسات المناخ المتعثرة”.

وأضاف أن هذه التوقعات الإيجابية مدفوعة بالنمو الاقتصادي في آسيا والطلب المتزايد على الطاقة من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.