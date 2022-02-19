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وزير الطوارئ الروسي :جاهزون لنقل اللاجئين الى مناطق أخرى

منذ 13 ساعة
آخر تحديث: 19 - فبراير - 2022 5:28 مساءً
السكك الحديدية الروسية

السكك الحديدية الروسية

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في مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية, وفي التطورات، أكد القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر تشيبريان, أن شركة السكك الحديدية الروسية تستعد لإرسال قطاراتها إلى منطقة روستوف لنقل اللاجئين من دونباس إلى مناطق أخرى.
وقال تشيبريان خلال مؤتمره الصحفي إن “السكك الحديدية الروسية جاهزة لتوفير القطارات لنقل اللاجئين إلى مناطق أخرى من روسيا. كما سيتم تزويدهم بوجبات الطعام خلال الرحلات وسيتم الترحيب بهم بحرارة في المناطق التي يودون الذهاب إليها”.
أعلنت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان، أمس الجمعة، عن إجلاء مواطنيهما إلى منطقة روستوف الروسية بسبب تصعيد التوترات, وقال المتحدث باسم وزير الطوارئ الروسي بالإنابة إن “25 ألف مواطن عبروا الحدود”، مضيفًا أن هؤلاء هم من استخدموا سيارات شخصية”.
ودخلت إدارة الطوارئ في منطقة روستوف الروسية في حالة تأهب قصوى بسبب وصول اللاجئين من جمهورية لوغانسك.
وقالت خدمة الطوارئ الروسية في بيان: “حالياً تم وضع وزارة الطوارئ الروسية في منطقة روستوف في حالة تأهب قصوى, للمساعدة في تنظيم العمل، تم إرسال مجموعات تشغيلية إلى نقاط التفتيش, ومن بينهم متخصصون من وزارة الطوارئ الروسية وهيئة حماية المستهلك ووزارة الصحة”.

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