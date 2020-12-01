استمع لاذاعتنا

وزير العدل الأمريكي: لم نجد دليلاً على “تزوير” يغيّر نتيجة الانتخابات

منذ 42 ثانية
ترامب وبايدن

ترامب وبايدن

A A A
طباعة المقال

خلافا لتأكيدات الرئيس دونالد ترامب، اعلن وزير العدل الأمريكي بيل بار، الثلاثاء أنه لم يجد دليلا على “تزوير” من شأنه الدفع نحو تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وقال بار المعروف بقربه من ترامب في مقابلة مع وكالة “اسوشيتد برس” الأمريكية “حتى الآن، لم نلاحظ تزويرا إلى حد من شأنه تغيير نتيجة الانتخابات”.

وأعلن ترامب الأحد في أول مقابلة تلفزيونية له منذ الانتخابات الرئاسية أنه لن يقر أبدا بالخسارة أمام بايدن، بدون أن يتخلى عن نظرية المؤامرة حول تزوير الانتخابات.

وقال ترامب لمحاورته ماريا بارتيرومو على قناة فوكس نيوز “هذه الانتخابات تم تزويرها. هذه الانتخابات عملية غش كاملة”.

    المزيد من أخبار العالم

    استعداد مصري
    موكب عسكري مصري مهيب… لنقل 22 مومياء ملكية
    الداخلية السعودية ستعلن لاحقاً عن موعد رفع قيود السفر
    الداخلية السعودية: موعد رفع قيود السفر سيتم تحديده لاحقاً
    أحد الشوارع بمدينة القاهرة
    عدد سكان مصر تضاعف 14 مرة منذ عام 1882 حتى 2017

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ارتداء الكمامة ضروي لتجنب عدوى كورونا
    إذا كنت تعاني من هذا المرض فأنت أكثر عرضة للإصابة بعدوى كورونا
    الشمر
    ينقي الدم من السموم … إليكم الفوائد السحرية للشمر
    سلمى الشامي
    جلسة تصوير جريئة بمنطقة أثرية في مصر تثير الغضب على مواقع التواصل