وزير العدل الفلسطيني: التعليمات الإسرائيلية بإطلاق النار على المدنيين "جريمة دولية"

حذر وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، من خطورة التعليمات التي تصدرها السلطات الإسرائيلية بإطلاق النار على المدنيين، معتبراً أن هذا الأمر يعد في حد ذاته “جريمة دولية”.

وأوضح شلالدة في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، اليوم الخميس، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن “تعليمات إطلاق النار الجديدة تعد بمثابة ترسيخ لسياسة الإعدامات الميدانية خارج نطاق القانون”، مشددا على أنها “جريمة دولية وانتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان”.

وأشار وزير العدل الفلسطيني إلى أن هناك “مسؤولية فردية تقع على من أعطى هذه التعليمات أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

كما دعا شلالدة الأمم المتحدة والمنظمات الأممية المهتمة بحقوق الإنسان إلى “التدخل من أجل وقف هذه الجريمة”.

وطالب الوزير الفلسطيني كذلك مدعي عام المحكمة إلى “فتح تحقيق فوري لمثول هؤلاء المجرمين أمام الجنائية وتفعيل لجنة التحقيق التي شكلت مؤخرا في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة”.