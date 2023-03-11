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وزير المالية الألماني يؤكد ضرورة زيادة ميزانية الدفاع

منذ 7 دقائق
وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر

وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر

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قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في مقابلة مع صحيفة تصدر يوم الأحد إن من الضروري زيادة ميزانية الدفاع “في السنوات القادمة”.

وأرجأ ليندنر يوم الخميس تقديم المسودة الأولى للميزانية، لكن من المتوقع أن يعلن عن خططه لأكبر اقتصاد في أوروبا يوم الأربعاء، كما سيحدد التخطيط المالي للبلاد حتى عام 2027.

وفي مقابلة مع صحيفة فيلت ام زونتاج، نُشرت السبت قبل موعد صدور الصحيفة، ذكر ليندنر أنه منفتح على زيادة الإنفاق في الدفاع لكنه أشار إلى أن المناقشات ستواجه تحديات مع نهاية عقد شهد أسعار فائدة منخفضة و إيرادات حكومية متزايدة.

وقال “الوضع الذي نواجهه الآن للتخطيط لميزانية 2024 لا يمكن مقارنته قط بأي مناقشات سابقة تتعلق بميزانيات في الأعوام العشرة الماضية”.

وأوضح أن على الرغم من الحاجة إلى تشديد السياسة المالية، فإنه يحبذ زيادة الإنفاق في الدفاع.

وأضاف “من الضروري زيادة ميزانية الدفاع في الأعوام القادمة”.

    المصدر :
  • رويترز

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