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وزير المالية الإسرائيلي: سنحول كل شيء لاحتياجات الحرب ودعم الاقتصاد

منذ دقيقة واحدة
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش

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قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش (الخميس 19-10-2023) إن الحكومة تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من هجمات مسلحي حركة حماس ستكون “أكبر وأوسع” مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19.

وأضاف في حديثه للصحفيين أن اقتصاد إسرائيل ووضعها المالي، مثل انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، قوي بما يكفي لدعم الجهود الحربية العسكرية والمدنية عند الحاجة.

وأردف “لدينا المال وسنستخدمه الآن في كل ما هو مطلوب بسخاء… أوقفنا كل ما هو غير مهم في الميزانية ونحول كل شيء لاحتياجات الحرب ودعم الاقتصاد”.

وقال إن إسرائيل ستزيد في الأيام المقبلة إطار الميزانية في البرلمان لتوفير “أقصى قدر من المرونة لأنفسنا”.

    المصدر :
  • رويترز

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