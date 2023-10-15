وزير المالية الإسرائيلي: علينا الاعتراف بألم ورأس منحني بأننا "فشلنا"

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (الأحد 15-10-2023) أنه عليهم الاعتراف “بألم ورأس منحني” بأنهم “فشلوا”.

وعلى حسابه في منصة “إكس”، كتب الوزير سموتريتش: “علينا أن نعترف بألم ورأس منحني..لقد فشلنا.. فشلنا في تنفيذ عقد مكتوب بالدم ووقع الآن بالدم”.

השר סמוטריץ': "צריך להודות בכאב ובראש מורכן – נכשלנו, לא הצלחנו לממש חוזה שנכתב בדם ועכשיו נחתם בדם"@israelfisher pic.twitter.com/xKZgTCAN5F — גלצ (@GLZRadio) October 15, 2023

في سياق آخر، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد أول اجتماع لحكومة الطوارئ الموسعة قائلا إن هذه الوحدة الوطنية الماثلة للعيان تبعث برسالة للداخل والخارج في وقت تستعد فيه البلاد “لتمزيق حماس” في غزة.

ونشر مكتب نتنياهو تسجيلا مصورا يظهر بدء الاجتماع، الذي عقد في المقر العسكري في تل أبيب..

وقال نتنياهو، مرحبا بالمشرع المعارض السابق بيني جانتس الذي انضم للحكومة إلى جانب عدة أعضاء من حزبه الأسبوع الماضي، إن جميع الوزراء “يعملون على مدار الساعة، بجبهة موحدة”.

وأضاف نتنياهو “حماس اعتقدت أننا سنُدمر. نحن من سيمزق حماس”. وتابع قائلا إن إظهار الوحدة “يبعث برسالة واضحة للأمة، وللعدو والعالم”.

وأعلنت وزارة الصحة، أنه تقرر دفن أكثر من 100 جثمان لأشخاص مجهولي الهوية بعد إتمام الإجراءات الشرعية والقانونية.

وتستمر معاناة قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي عليه، ويصبح سكانه ويمسون على عشرات القتلى ومئات المصابين بفعل غارات الطائرات الإسرائيلية.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قرابة 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.