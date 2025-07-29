وزير المالية الإسرائيلي: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من إسرائيل!

اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتلسئيل سموتريتش اليوم الثلاثاء أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من إسرائيل حسب زعمه، مؤكدا أن الاستيطان فيها أقرب من أي وقت مضى، في أعقاب الحديث عن خطة إسرائيلية جديدة لاحتلال أجزاء من القطاع بعد نحو 20 عاما على الانسحاب منه.

وخلال مؤتمر عقد في مستوطنة “ياد بنيامين” وسط إسرائيل بمناسبة مرور 20 عاما على فك الارتباط مع مستوطنات غزة و4 مستوطنات شمال الضفة الغربية، قال سموتريتش “نحن أقرب من أي وقت مضى لإعادة بناء (مستوطنات) غوش قطيف” في غزة.

وأضاف أن الإسرائيليين سيعودون إلى مستوطنات غزة، لكن ستكون أكبر حجما، وفق تعبيره، متابعا “لم نقدم هذه التضحيات الكبيرة لنسلّم غزة من عربي إلى آخر”.

وعن منع دخول المساعدات، قال سموتريتش “لن يسمح لنا أحد في العالم بشن حرب وتدمير حماس وإزالة التهديد الذي تشكله غزة إذا جوّعنا مليوني مدني، ولذلك يجب إدخال المساعدات”، في ظل ضغط دولي على إسرائيل جراء انتشار مظاهر التجويع في قطاع غزة.

“قضاء على الصهيونية”

وردا على ذلك، قال زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل يائير غولان إن تحقيق رؤية سموتريتش لن يضحي بجيل كامل فحسب، بل سيقضي على الرؤية الصهيونية، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن سموتريتش يدفع نحو حرب لا نهاية لها دون استعادة المحتجزين، قائلا “الحكومة التي لم تتمكن بعد 662 يوما من القتال من إعادة الرهائن وهزيمة حماس ليس لها الحق في البقاء”.

وأضاف أن سموتريتش تهرّب من الخدمة العسكرية، لكنه لا يمانع في إرسال الجنود للموت.

ومساء أمس الاثنين، كشفت صحيفة هآرتس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض على المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) خطة لاحتلال أجزاء من قطاع غزة، بزعم محاولة إبقاء سموتريتش في الحكومة بعد تلويحه بالاستقالة إثر مزاعم تل أبيب عن سماحها بإدخال مساعدات للقطاع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي بارز -لم تسمه- قوله إن إسرائيل ستمنح حماس مهلة لأيام عدة للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، أو تنفيذ الخطة التي تقضي بضم أجزاء من القطاع على مراحل حتى تستسلم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).