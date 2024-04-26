وزير المالية الإسرائيلي ينتقد المقترح المصري لـ "هدنة غزة"

وجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش انتقادات للمقترح المصري الذي يسعى إلى التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. تأتي هذه الانتقادات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة وجهود متواصلة للتوصل إلى تسوية مستدامة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي تغريدة على حسابه في منصة “إكس”، اعتبر سموتريتش المقترح المصري بمثابة “استسلام كامل لإسرائيل”.

وذكر الوزير اليميني المتطرف: “هذا في الواقع عرض لاستسلام كامل من جانب إسرائيل وانتصار كامل لحماس”.

وأضاف: “سيكون هناك خطر وجودي على دولة إسرائيل”.

وأرفق وزير المالية الإسرائيلي التغريدة بصورة لتقرير منشور على صحيفة “يديعوت أحرونوت” الخميس، كشف عن المقترح الذي طرحته مصر.

وذكرت الصحيفة أن “المقترح يشمل تحرير جميع الرهائن الإسرائيليين والموافقة على وقف إطلاق النار لمدة عام، وإلغاء اجتياح رفح”.

وتابعت: “سيصل وفد مصري إلى إسرائيل لبحث الاقتراح الذي تطالب فيه حماس بخمسين أسيرا فلسطينيا مقابل كل جندي رهينة، و30 مقابل كل مدني”.