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وزير المالية البرازيلي: نحتاج إلى ضمانات بألا يتعرض لولا لإحراج كما حدث مع زيلينسكي

منذ 34 دقيقة
وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد

وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد

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قال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد، اليوم الثلاثاء “إن أي اتصال هاتفي بين الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيتطلب ضمانات بعدم تعرض لولا لنفس المعاملة التي تلقاها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي”.

وفي حديث لشبكة (سي.إن.إن برازيل) حول الجهود المبذولة للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الصادرات البرازيلية، قال حداد إن الحكومة تسعى لإيجاد قنوات تعيد النقاش إلى مسار عقلاني، وأشار إلى أن زيلينسكي واجه “موقفا محرجا في البيت الأبيض” بعد تعرضه لانتقادات لاذعة من ترامب ونائبه جيه.دي فانس خلال نقاش حاد.

    المصدر :
  • رويترز

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