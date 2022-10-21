الجمعة 25 ربيع الأول 1444 ﻫ - 21 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير المالية البريطاني: الحكومة ستفعل كل ما هو ضروري لخفض الدين

منذ 46 دقيقة
وزير المالية البريطاني جيريمي هانت

وزير المالية البريطاني جيريمي هانت

A A A
طباعة المقال

أكد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت الجمعة، مجددا أن الحكومة ستفعل “كل ما هو ضروري لخفض الدين في الأجل المتوسط”.

وأضاف هانت في بيان “سنفعل كل ما هو ضروري لخفض الديون في الأجل المتوسط وضمان الإنفاق الجيد لأموال دافعي الضرائب ووضع المالية العامة على مسار مستدام بينما ننمي الاقتصاد”.

وتابع قائلا “المالية العامة القوية هي أساس الاقتصاد المتين، كنت واضحا بخصوص أن حماية ماليتنا العامة تعني أن قرارات صعبة تنتظرنا لتحقيق الاستقرار في الأسواق”.

جاء هذا بعد يوم من إعلان رئيسة الوزراء ليز تراس استقالتها بعد أقصر فترات الولاية وأكثرها فوضوية لأي رئيس وزراء بريطاني، واضطرت تراس للاستقالة بعد أن أضر برنامجها الاقتصادي بسمعة البلاد فيما يخص الاستقرار المالي وأدى لتزايد معدلات الفقر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شعار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الاوروبي يتفق على وضع اجراءات لوقف ارتفاع اسعار الطاقة
بريطانيا
تراجع مبيعات التجزئة البريطانية 1.4% في سبتمبر
خريطة تظهر تموضع منطقة خيرسون الأوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مقتل أربعة في قصف على خيرسون الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الفنان فارس كرم
بعد إساءة فارس كرم لمريام فارس.. القضاء يقول كلمته
نانسي عجرم وشيرين عبد الوهاب
ما رح تنكسر.. نانسي عجرم تدعم شيرين في أزمتها الحالية
رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب
وهاب يكشف عن مرشح باسيل لرئاسة الجمهورية!