وزير المالية البريطاني: الحكومة ستفعل كل ما هو ضروري لخفض الدين

أكد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت الجمعة، مجددا أن الحكومة ستفعل “كل ما هو ضروري لخفض الدين في الأجل المتوسط”.

وأضاف هانت في بيان “سنفعل كل ما هو ضروري لخفض الديون في الأجل المتوسط وضمان الإنفاق الجيد لأموال دافعي الضرائب ووضع المالية العامة على مسار مستدام بينما ننمي الاقتصاد”.

وتابع قائلا “المالية العامة القوية هي أساس الاقتصاد المتين، كنت واضحا بخصوص أن حماية ماليتنا العامة تعني أن قرارات صعبة تنتظرنا لتحقيق الاستقرار في الأسواق”.

جاء هذا بعد يوم من إعلان رئيسة الوزراء ليز تراس استقالتها بعد أقصر فترات الولاية وأكثرها فوضوية لأي رئيس وزراء بريطاني، واضطرت تراس للاستقالة بعد أن أضر برنامجها الاقتصادي بسمعة البلاد فيما يخص الاستقرار المالي وأدى لتزايد معدلات الفقر.