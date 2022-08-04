الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
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وزير المالية البريطاني: نواجه تحديات اقتصادية عالمية

منذ 5 دقائق
ناظم الزهاوي

ناظم الزهاوي

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قال وزير المالية البريطاني ناظم الزهاوي إنه يثق بأن بلاده تتخذ الإجراءات الصحيحة للتغلب على التحديات الاقتصادية العالمية بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة وحذر من أن التضخم قد يتجاوز 13 في المئة.

وقال الزهاوي في بيان “إلى جانب دول أخرى كثيرة، تواجه المملكة المتحدة تحديات اقتصادية عالمية، وأعتقد أن هذه التطورات ستكون مثار قلق كثير من الناس”.

ومضى قائلا “أثق بأن الإجراء الذي نتخذه يعني أن بإمكاننا أيضا التغلب على هذه التحديات العالمية”.

ورفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة اليوم الخميس بأعلى نسبة منذ 27 عاما وذلك على الرغم من تحذيره من أن ركودا طويلا في طريقه إلى الحدوث في حين هرع لكبح زيادة في التضخم الذي يتجه الآن إلى أن يزيد على 13 في المئة.

وقال الزهاوي في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني “مواجهة أعباء المعيشة أولوية قصوى ونتخذ إجراءات لدعم الناس خلال هذه الأوقات الصعبة”.

وأضاف “نتخذ أيضا خطوات مهمة للسيطرة على التضخم من خلال سياسة مالية قوية ومستقلة وقررات ضريبية وإنفاقية مسؤولة وإصلاحات لتعزيز إنتاجيتنا ونمونا”.

    المصدر :
  • رويترز

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