الخميس 26 شوال 1446 ﻫ - 24 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير المالية التركي يجري محادثات مع وزير الخزانة الأميركي

منذ 36 دقيقة
محمد شيمشك

محمد شيمشك

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخزانة التركية إن وزير المالية والخزانة محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح قره خان الأربعاء مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في لقاء وصفته بأنه بناء ركز على تعزيز العلاقات التركية الأمريكية.

وقالت في بيان “تناولنا فرص التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والنقل والطاقة، وشددنا على أهمية رفع القيود الحالية لضمان التعاون في قطاع الدفاع”.

وأضافت “أشرنا إلى الحاجة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، وأوضحنا المساهمات التي يمكن أن تقدمها تركيا لضمان وقف إطلاق النار وإحلال السلام في أوكرانيا”.

يزور شيمشك واشنطن هذا الأسبوع لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت. رويترز
هاسيت: الممثل التجاري الأمريكي تلقى 18 عرضا مكتوبا من وزراء تجارة
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. رويترز
بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيضعان اللمسات الأخيرة على خطط اتفاق دفاعي جديد
الذهب. رويترز
الذهب ينتعش وسط إقبال على الشراء

الأكثر قراءة

طقس لبنان
بعد الحرارة المرتفعة.. تحضروا لمنخفض جوي قادم من إيطاليا إلى لبنان!
وزير الدفاع ميشال منسى
قرار هام لوزير الدفاع يتعلق بتراخيص حمل الأسلحة.. إليكم التفاصيل!
العاصفة الرملية تصل الى لبنان