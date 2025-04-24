وزير المالية التركي يجري محادثات مع وزير الخزانة الأميركي

قالت وزارة الخزانة التركية إن وزير المالية والخزانة محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح قره خان الأربعاء مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في لقاء وصفته بأنه بناء ركز على تعزيز العلاقات التركية الأمريكية.

وقالت في بيان “تناولنا فرص التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والنقل والطاقة، وشددنا على أهمية رفع القيود الحالية لضمان التعاون في قطاع الدفاع”.

وأضافت “أشرنا إلى الحاجة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، وأوضحنا المساهمات التي يمكن أن تقدمها تركيا لضمان وقف إطلاق النار وإحلال السلام في أوكرانيا”.

يزور شيمشك واشنطن هذا الأسبوع لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.