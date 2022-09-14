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وزير المالية الفرنسي: تكلفة سقوف أسعار الطاقة ستبلغ 16 مليار يورو العام القادم

منذ 38 دقيقة
علم فرنسا

علم فرنسا

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قال وزير المالية الفرنسي الأربعاء إن صافي تكلفة سقوف أسعار الطاقة في فرنسا في ميزانية 2023 ستبلغ 16 مليار يورو (15.99 مليار دولار).

وأبلغ برونو لومير مؤتمرا صحفيا “هذه هي التكلفة الصافية.”

وتراجعت أسعار النفط بصورة طفيفة، الأربعاء، وسط مخاوف من لجوء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل بعد ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في أغسطس آب، مما بدد الدعم الناجم عن توقعات قوية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حول نمو الطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أي 0.2 بالمئة، إلى 93.00 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا، أي 0.1 بالمئة، إلى 87.20 دولار.

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