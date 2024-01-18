وزير المالية القطري: الحرب في غزة ستلحق ضرراً بالاقتصادات المنطقة

قال وزير المالية القطري علي الكواري لرويترز إن الحرب في غزة ستلحق ضررا بالاقتصادات في أنحاء الشرق الأوسط إذا لم يتم حلها، وشدد على ضرورة التوصل لحل غير عسكري.

وأوضح “السبيل في الواقع يكمن في البحث عن حل دائم للقضية الرئيسية في الشرق الأوسط وهي الأزمة الفلسطينية… وهذا لا يمكن حله بالعمل العسكري”.

وتوقع الكواري في المقابلة أن تحقق قطر فائضا ماليا مرة أخرى هذا العام، وإن كان بصورة أقل، لأنها حددت سعرا متحفظا للغاية للنفط عند 60 دولارا للبرميل.

وستحقق البلاد فائضا أكبر إذا ظلت الأسعار عند المستويات الحالية البالغة 78 دولارا.