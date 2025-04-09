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وزير المالية المصري يؤكد انفتاح بلاده على صفقات شبيهة برأس الحكمة

منذ 6 ساعات
وزير المالية المصري أحمد كجوك

وزير المالية المصري أحمد كجوك

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قال وزير المالية المصري أحمد كجوك اليوم الأربعاء إن بلاده منفتحة جدا على أي مبادرات تتعلق بمبادلة الديون باستثمارات، على غرار صفقة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة المصرية مع الإمارات العام الماضي.

وقال كجوك لرويترز على هامش مؤتمر عربي في الكويت إن الحكومة المصرية تستهدف إصدار صكوك بملياري دولار في 2025 من خلال أكثر من طرح، مشيرا إلى أنه تم تعيين بنوك لهذا الغرض “ونحن في مرحلة الدراسات المتقدمة جدا” لإصدار الصكوك.

وحول تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة على مصر أكد كجوك أنه لا يزال هناك حوار ونقاش حول الأمر مشيرا إلى ضرورة النظر للأمر بشكل متكامل “فقد نستفيد من جانب ونتضرر من آخر”.

وأضاف “الأمر لا يزال في مراحله المبكرة ولا بد أن نكون حذرين، لأن أي قدر من عدم اليقين في العالم “يؤثر علينا”.

    المصدر :
  • رويترز

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