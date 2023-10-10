الثلاثاء 25 ربيع الأول 1445 ﻫ - 10 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير المالية يدعو إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية الآن في إسرائيل

منذ 7 دقائق
صواريخ من غزة- أرشيفية

صواريخ من غزة- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

دعا عضو من اليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الائتلافية الثلاثاء إلى ضم سياسيين معارضين للحكومة في إطار جهود إحلال الاستقرار بإسرائيل التي تشن حربا على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي “حكومة طوارئ وطنية الآن!”.

وفي وقت سابق قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن إسرائيل ستبدأ الثلاثاء توزيع آلاف البنادق على فرق من المتطوعين في البلدات الحدودية والتجمعات اليهودية العربية المختلطة.

وأضاف الوزير أن الجولة الأولى ستشمل توزيع أربعة آلاف بندقية إسرائيلية الصنع، على أن يتبعها توزيع ما لا يقل عن ستة آلاف أخرى. وذكر أنه سيتم تزويد المتطوعين في نهاية المطاف أيضا بخوذات وسترات واقية من الرصاص.

يأتي إعلان بن جفير فيما تشهد إسرائيل عمليات تسلل عبر الحدود مع غزة وتتوقع احتكاكا داخليا محتملا بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية التي تشكل 20 بالمئة من السكان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إيمانويل ماكرون
طوفان الأقصى
ماكرون: تصريحات إيران العلنية لهجوم حماس غير مقبولة
قصف على غزة - أرشيفية
طوفان الأقصى
وزارة الصحة في غزة: 770 فلسطينيا قتلوا جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع
علم الدنمارك
طوفان الأقصى
الدنمارك أوقفت المساعدات التنموية للفلسطينيين

الأكثر قراءة

عناصر من حركة حماس
"حماس" تؤلم إسرائيل وتحرج الأسد وحزب الله
شاني لوك
تفاصيل جديدة حول اختفاء بلوغر ألمانية في صحراء النقب جنوب إسرائيل
منطقة كفرشوبا في جنوب لبنان
اشتباكات وانفجارات على الحدود اللبنانية الجنوبية.. إليكم التفاصيل