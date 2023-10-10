وزير المالية يدعو إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية الآن في إسرائيل

دعا عضو من اليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الائتلافية الثلاثاء إلى ضم سياسيين معارضين للحكومة في إطار جهود إحلال الاستقرار بإسرائيل التي تشن حربا على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي “حكومة طوارئ وطنية الآن!”.

وفي وقت سابق قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن إسرائيل ستبدأ الثلاثاء توزيع آلاف البنادق على فرق من المتطوعين في البلدات الحدودية والتجمعات اليهودية العربية المختلطة.

وأضاف الوزير أن الجولة الأولى ستشمل توزيع أربعة آلاف بندقية إسرائيلية الصنع، على أن يتبعها توزيع ما لا يقل عن ستة آلاف أخرى. وذكر أنه سيتم تزويد المتطوعين في نهاية المطاف أيضا بخوذات وسترات واقية من الرصاص.

يأتي إعلان بن جفير فيما تشهد إسرائيل عمليات تسلل عبر الحدود مع غزة وتتوقع احتكاكا داخليا محتملا بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية التي تشكل 20 بالمئة من السكان.