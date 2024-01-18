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وزير النفط العراقي: صادرات النفط لم تتأثر بهجمات البحر الأحمر

منذ 8 دقائق
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (أ ف ب)

البحر الأحمر (أ ف ب)

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أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لرويترز اليوم الخميس، إن صادرات بلاده من النفط لم تتأثر بالهجمات الأخيرة على سفن في البحر الأحمر.

وذكر عبد الغني في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن نحو 90 بالمئة من صادرات العراق النفطية تذهب إلى آسيا وبالتالي لا تحتاج إلى المرور عبر البحر الأحمر.

وأجبرت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر العديد من الشركات على تحويل مسار الإبحار بعيدا عن البحر الأحمر والمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا مما زاد من وقت الرحلات وتكاليفها.

وكانت قد أعلنت جماعة الحوثي، الأربعاء، مسؤوليتهم عن هجوم على سفينة أميركية قبالة الساحل اليمني، حسبما أكد المتحدث العسكري يحيى سريع.

وقال سريع في تصريحات تلفزيونية إن القوات البحرية للحوثيين استهدفت السفينة الأميركية “جينكو بيكاردي” في خليج عدن “بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة”.

وتعهد المتحدث العسكري باسم الحوثيين بـ”مواصلة شن هجمات في إطار الدفاع عن النفس ودعما للفلسطينيين في غزة”.

وعلى مدار أسابيع، تسببت هجمات الحوثيين في تعطيل التجارة العالمية، وأثارت القلق من تضخم دولي.

وتقول الجماعة إنها تشن هجماتها للضغط على إسرائيل والغرب، من أجل وقف الهجمات العنيفة على قطاع غزة.

وعمقت هذه الهجمات المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط بالكامل.

ويوم الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص”، وذلك لمدة 30 يوما.

    المصدر :
  • رويترز

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