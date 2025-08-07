الخميس 13 صفر 1447 ﻫ - 7 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير النفط الكويتي: أوبك تراقب السوق والعرض والطلب وتصريحات ترامب

منذ ساعة واحدة
علم الكويت

علم الكويت

A A A
طباعة المقال

قال وزير النفط الكويتي طارق الرومي، اليوم الخميس “إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تراقب سوق النفط والعرض والطلب وأحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن النفط الروسي”.

وأضاف الرومي للصحفيين “نحن من خلال أوبك نراقب السوق من حيث الطلب والعرض ونراقب تصريحات الرئيس الأمريكي”، مضيفا أنه يتوقع أن تسجل أسعار النفط أقل من 72 دولارا للبرميل.

ووصف الوزير السوق بأنها قوية مع نمو الطلب بوتيرة معتدلة.

وانخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أسابيع أمس الأربعاء بعد تصريحات ترامب حول التقدم المحرز في المحادثات مع موسكو، مما أثار حالة من الضبابية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض مزيدا من العقوبات على روسيا.

وكان ترامب قد هدد بفرض عقوبات إضافية على موسكو إذا لم تتخذ أي خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفرضت واشنطن أمس رسوما جمركية إضافية تبلغ 25 بالمئة على البضائع الهندية، مشيرة إلى استمرار استيراد نيودلهي للنفط الروسي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

حريق في مصفاة للنفط إثر هجوم بمسيّرة في روسيا - أرشيفية
إخماد حريق نشب في مصفاة نفط روسية بعد هجوم أوكراني بطائرات مسيرة
هجوم على مكاتب طيران “إلعال” في باريس: تخريب وكتابات معادية لإسرائيل
تشويه واجهة مكتب شركة "العال" الإسرائيلية للطيران في باريس
أجهزة المخابرات في إيران
إعلام إيراني: الرجل الذي أعدمته السلطات بتهمة التخابر كان عالماً نووياً

الأكثر قراءة

الشيخ نعيم قاسم
جنّ جنون حزب الله.. تهديد مباشر للحكومة
الليرة اللبنانية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها
3 عقبات تحول دون طرح ورقتي الـ 500 ألف والمليون ليرة في الأسواق!
قتل في غارة للجيش اللبناني… مَن هو “أبو سلّة”؟