وزير النفط الكويتي: أوبك مستعدة لتعويض أي نقص في السوق بعد العقوبات الأمريكية على روسيا

قال وزير النفط الكويتي طارق الرومي اليوم الخميس إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مستعدة لتعويض أي نقص في سوق النفط من خلال التراجع عن تخفيضات الإنتاج التي فرضتها طوعا خلال الفترة الماضية.

جاءت هذه التصريحات للصحفيين في رده على سؤال لرويترز عن توقعاته بشأن تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات النفط الروسية الكبرى.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على أكبر شركتين للنفط بروسيا في أحدث التحولات الحادة لسياسته فيما يتعلق بالحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

وتسبب ذلك في قفزة خمسة بالمئة لأسعار النفط العالمية اليوم الخميس ودفع الهند للنظر في خفض وارداتها من النفط الروسي.

وتستهدف العقوبات شركتي النفط العملاقتين روسنفت ولوك أويل اللتين يمثل إنتاجهما معا أكثر من خمسة بالمئة من إنتاج النفط العالمي.

والعقوبات الجديدة مؤشر على تحول كبير في موقف ترامب الذي كان يقول حتى الأسبوع الماضي إنه سيعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست قريبا سعيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب بعد ذلك إن القمة التي كانت قيد التخطيط أُلغيت لأنها لن تحقق النتيجة التي يريدها وأبدى إحباطه من أن “محادثاته الجيدة” الكثيرة مع بوتين “لم تسفر عن شيء”.

وتوقع الوزير الكويتي اليوم ارتفاع أسعار الخام بعد العقوبات الأمريكية.

وقال “أتوقع أن أي قرار بفرض عقوبات أكيد ينعكس إيجابا على السعر. وأنا أتوقع أن السعر راح يرتفع إن شاء الله”.

وفي رده على سؤال عن إمكان حدوث تحول في الطلب باتجاه نفط الخليج والشرق الأوسط نتيجة العقوبات قال “نعم أتوقع (ذلك). نرى بوادر الآن”.

والكويت هي عضو في تحالف أوبك+ الذي يتكون من أعضاء أوبك بالإضافة إلى حلفاء آخرين بقيادة روسيا، ويضخ نصف إنتاج النفط العالمي تقريبا.

وزادت دول أوبك+ إنتاجها النفطي تدريجيا بعد تخفيضه لسنوات سعيا لدعم السوق، وذلك بموجب اتفاق أبرمته المجموعة.

وكانت المجموعة قد تراجعت عن مسار خفض الإنتاج هذا العام لاستعادة حصتها السوقية. ومع مطالبة ترامب أوبك بضخ المزيد من النفط للمساعدة في السيطرة على أسعار البنزين، فقد زادت أهداف أوبك+ لإنتاج النفط بأكثر من 2.7 مليون برميل يوميا هذا العام، أي ما يعادل حوالي 2.5 بالمئة من الطلب العالمي.

وفي اجتماعها المنعقد في 5 أكتوبر تشرين الأول، أعلنت أوبك+ أنها سترفع إنتاج النفط اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني 137 ألف برميل يومي