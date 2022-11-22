الثلاثاء 28 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 22 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير النفط الكويتي ينفي وجود نقاشات حول زيادة إنتاج أوبك+

منذ 6 دقائق
وزير النفط بدر الملا نفى

وزير النفط بدر الملا نفى

A A A
طباعة المقال

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن وزير النفط بدر الملا نفى، الثلاثاء، وجود نقاشات تتعلق بنية تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط في اجتماعه القادم.

وأضافت الوكالة أن الملا أكد “حرص الكويت على المحافظة على استقرار التوازن في أسواق النفط”.

ونفت السعودية والإمارات في وقت سابق ما جاء في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال حول وجود نقاشات بشأن زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في اجتماع أوبك+ القادم في الرابع من ديسمبر كانون الأول.

السعودية تنفي مناقشة زيادة إنتاج النفط

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان قال، الاثنين، إن المملكة لا تبحث احتمال زيادة إنتاج النفط مع منتجين آخرين في منظمة أوبك، نافيا بذلك تقريرا لصحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق اليوم في هذا الصدد.

ونقل عن الأمير قوله “من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك+ لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها”.

“الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميا من قبل أوبك+ سيستمر حتى نهاية عام 2023.. وإذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائما على استعداد للتدخل”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

صندوق النقد الدولي
النقد الدولي يتفق مع جنوب السودان على تمويل للطوارئ
الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا
الصين.. بكين تغلق المتنزهات والمتاحف مع تزايد إصابات كورونا
طائرة حربية تركية- أرشيفية
أمريكا تحث على وقف التصعيد في سوريا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشاب القطري غانم المفتاح والممثل مورغان فريمان
تحدى مرضه النادر.. من هو غانم المفتاح الذي أبهر العالم في افتتاحية مونديال قطر
الدولار
افتتاحية مرتفعة لدولار السوق السوداء مع بداية الأسبوع
المنتخب الإيراني
موقف لافت.. لاعبو إيران يرفضون ترديد النشيد الوطني في كأس العالم