وزير النفط الكويتي ينفي وجود نقاشات حول زيادة إنتاج أوبك+

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن وزير النفط بدر الملا نفى، الثلاثاء، وجود نقاشات تتعلق بنية تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط في اجتماعه القادم.

وأضافت الوكالة أن الملا أكد “حرص الكويت على المحافظة على استقرار التوازن في أسواق النفط”.

ونفت السعودية والإمارات في وقت سابق ما جاء في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال حول وجود نقاشات بشأن زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في اجتماع أوبك+ القادم في الرابع من ديسمبر كانون الأول.

السعودية تنفي مناقشة زيادة إنتاج النفط

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان قال، الاثنين، إن المملكة لا تبحث احتمال زيادة إنتاج النفط مع منتجين آخرين في منظمة أوبك، نافيا بذلك تقريرا لصحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق اليوم في هذا الصدد.

ونقل عن الأمير قوله “من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك+ لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها”.

“الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميا من قبل أوبك+ سيستمر حتى نهاية عام 2023.. وإذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائما على استعداد للتدخل”.