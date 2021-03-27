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وزير النقل المصري يعتذر عن حادث قطاري سوهاج

27 - مارس - 2021
حادث قطاري سوهاج

حادث قطاري سوهاج

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قدم وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، اعتذارا عن حادث قطاري سوهاج، معربا “عن خالص تعازيه لأسر وضحايا الحادث”.

وقال كامل الوزير خلال مؤتمر صحفي: “أعتذر عن حادث قطاري سوهاج..ربنا يقدرنا على عدم تكراره”.

وأضاف: “أعرب عن اعتذاري وأسفي عن هذا الحادث الأليم، وربنا يقدرنا على عدم تكراره”.

وأشار الوزير إلى أن الدولة اعتمدت خطة لتطوير السكك الحديد، موضحا أن هناك 225 مليار جنيه مرصودة لتطوير القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن مصرع 32 مواطنا وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج، وذلك بحسب RT

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