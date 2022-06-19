وزير بريطاني: الإضرابات في السكك الحديدية خطأ فادح

قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس الأحد إن إضراب عمال السكك الحديدية المزمع هذا الأسبوع “خطأ فادح”، محذرا من أن الناس لن يتمكنوا من الذهاب إلى المستشفيات أو الامتحانات المدرسية أو العمل.

وسيضرب أكثر من 50 ألفا من عمال السكك الحديدية في 21 و23 و25 يونيو حزيران ضمن نزاع حول تجميد الأجور وخفض الوظائف فيما وصفته نقابة عمال السكك الحديدية والنقل والنقل البحري بأنه أكبر إضراب في هذا القطاع منذ أكثر من 30 عاما.

وقال شابس لشبكة سكاي نيوز “إنها كارثة، هذه ليست الطريقة المناسبة مع السكك الحديدية. ليس هناك فائدة من هذا”.