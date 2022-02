وزير بريطاني: الغزو الروسي لأوكرانيا وشيك جدا

قال وزير الجيوش البريطاني جيمس هيبي إن المملكة المتحدة ستؤيد أوكرانيا إذا قررت التخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو في ظل خطر “الغزو الروسي الوشيك جدا”.

وجاء هذا على لسان هيبي اليوم الاثنين، خلال حوار مع شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، في معرض تعليقه على تصريحات سفير أوكرانيا لدى لندن فاديم بريستايكو بخصوص إمكانية أن تتخلى كييف عن طلبها للانضمام إلى الناتو بغية تفادي اندلاع حرب مع روسيا.

وشدد هيبي على أن أي حال سياسي للأزمة الحالية ينبغي ألا يمس سيادة أوكرانيا، مضيفا في الوقت نفسه: “لكن إذا قررت أوكرانيا أنها لم تعد تعرض نفسها كعضو جديد في الناتو فإننا سنؤيد ذلك، ويعود هذا القرار إلى الحكومة الأوكرانية”.

وأعرب الوزير عن مخاوفه من أن “الغزو الروسي” لأوكرانيا أصبح الآن “وشيكا جدا”، نظرا لتعداد القوات الروسية المنتشرة عند حدود هذا البلاد، مقرا في الوقت نفسه بأن ذلك “لا يعني بالضبط أنه سيحصل”.

Armed Forces Minister James Heappey says 'there is a very, very worrying force now amassed around Ukraine', adding 'my fear is an attack is very imminent… but I hope diplomacy can win through'.#KayBurley https://t.co/Vq0EBt6ZOo

