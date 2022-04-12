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وزير بريطاني: سيكون هناك رد على استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية

12 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 12 - أبريل - 2022 9:57 صباحًا

القوات البريطانية

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قال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي اليوم الثلاثاء إن جميع الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة للرد على أي استخدام للأسلحة الكيماوية في أوكرانيا من جانب روسيا.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قالت أمس الاثنين إن بريطانيا تعمل مع شركائها للتحقق من تفاصيل التقارير التي أفادت بأن القوات الروسية ربما استخدمت مواد كيماوية في هجوم على مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وقال هيبي لشبكة سكاي نيوز “هناك بعض الأشياء التي تتجاوز الحد وسيكون هناك رد على استخدام الأسلحة الكيماوية وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة حول طبيعة ذلك الرد”.

هذا وكانت قد اعلنت وزارة الدفاع البريطانية عبر “تويتر” في إفادة دورية الثلاثاء، إن القتال في شرق أوكرانيا سيشتد خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة مع مواصلة روسيا تحويل تركيز جهودها إلى هناك.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية إن الهجمات الروسية لا تزال تركز على المواقع الأوكرانية القريبة من دونيتسك ولوجانسك مع حدوث مزيد من القتال حول خيرسون وميكولايف وتجدد التحرك نحو كراماتورسك، وقال التقرير أيضا إن القوات الروسية تواصل الانسحاب من روسيا البيضاء من أجل إعادة الانتشار لدعم العمليات في شرق أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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