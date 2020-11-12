وزير خارجية ألمانيا: العلاقات مع أمريكا ستشهد تحسناً في عهد بايدن

توقع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن تشهد العلاقات برلين وواشنطن تحسنا كبيرا في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لكن لن يكون كل شيء مختلفا مع استمرار الخلافات مع الشركاء الأوروبيين.

وفي حديثه إلى منتدى باريس للسلام، اليوم الخميس، عبر ماس عن أمله في أن تأخذ واشنطن زمام المبادرة في الحد من التسلح والضغط على روسيا والصين على النقيض من الإدارة الحالية.

وقال نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، إنه يرى تحسنا في التعاون من أجل احتواء جائحة كوفيد-19 والتعامل مع مسألة تغير المناخ، لكنه كرر ما قاله ماس، من أن هناك قضايا أخرى معقدة تحتاج للتعامل معها سريعا.

وكان ترامب قال، السبت، إن دولا مختلفة بما في ذلك ألمانيا تأمل في أن يخسر الانتخابات.

وأضاف ترامب لمؤيديه في مؤتمر لحملته الانتخابية في ريدينج بولاية بنسلفانيا: “الصين تريدني أن أرحل. إيران تريدني أن أرحل. ألمانيا تريدني أن أرحل”.