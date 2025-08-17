الأحد 23 صفر 1447 ﻫ - 17 أغسطس 2025 |
وزير خارجية ألمانيا ينتقد "السلوك العدائي" للصين قبل زيارته لليابان

منذ 26 ثانية
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول. رويترز

انتقد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الأحد، ما أسماه “السلوك العدائي” للصين في مضيق تايوان قبل زيارته اليابان وإندونيسيا، وشدد على ضرورة تعزيز القواعد الملزمة دوليا.

وفي تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته، أشاد فاديفول بتضامن اليابان مع أوروبا بشأن أوكرانيا وسلط الضوء على أهمية البلدين الآسيويين وإمكاناتهما الاقتصادية.

كما نشرت وزارة الخارجية الألمانية بيانا منفصلا لفاديفول عبر فيه عن قلقه إزاء الصين.

وقال “سلوك الصين الذي يزداد عداء في مضيق تايوان وبحر الصين الشرقي والجنوبي يؤثر علينا في أوروبا أيضا: المبادئ الأساسية لتعايشنا العالمي على المحك هنا”.

وتصاعدت حدة التوتر بين الصين وقوى أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادي بسبب المطالبات بالسيادة على أراض.

وقال الجيش الصيني يوم الأربعاء إنه راقب مدمرة أمريكية أبحرت بالقرب من جزر سكاربورو في بحر الصين الجنوبي “وأبعدها”. غير أن البحرية الأمريكية قالت إن عملياتها تتسق مع القانون الدولي.

    المصدر :
  • رويترز

