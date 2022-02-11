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وزير خارجية أميركا يتوقع غزو روسيا لأوكرانيا «في أي وقت»

11 - فبراير - 2022
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، إن قوات روسية جديدة تواصل التدفق على الحدود الأوكرانية، وإن غزو أوكرانيا قد يبدأ في أي وقت بما في ذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تجري حاليا في بكين.

ونقلت وكالة رويترز عن الوزير الأميركي قوله إن واشنطن لا تزال ترصد مؤشرات “مقلقة جدا” لتصعيد روسي في أوكرانيا.

وقال بلينكن “نحن في إطار قد يبدأ فيه غزو في أي وقت، ولأكون واضحًا يشمل هذا وقت الألعاب الأولمبية”، وأضاف “ببساطة، لا نزال نرى مؤشرات مقلقة تنذر بتصعيد روسي”، وفقا لفرانس برس.

وتابع بعد اجتماع مع نظرائه من تحالف “الحوار الأمني الرباعي” الأسترالي والهندي والياباني (كواد) في ملبورن: “لكن في الوقت نفسه، كنّا واضحين جدًا بشأن بناء الردع وبناء الدفاع والتوضيح لروسيا أنها إذا اختارت مسار عدوان متجدّد، ستواجه عواقب كبيرة”

وشدّد بلينكن على أن الولايات المتحدة “تفضّل أن تحلّ الخلافات” مع روسيا “دبلوماسيًا”. وأضاف “قمنا بكلّ جهد ممكن للحوار مع روسيا”.

وأشار إلى أن واشنطن تواصل خفض أعداد الموظفين في سفارتها في أوكرانيا.

ويأتي إعلان بلينكن في وقت دعا الرئيس الأميركي جو بايدن مواطنيه إلى مغادرة أوكرانيا على الفور.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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