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وزير خارجية أوكرانيا: الخطة العسكرية الروسية فشلت

12 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 12 - أبريل - 2022 10:29 مساءً
وزير الخارجية الأوكراني

وزير الخارجية الأوكراني

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اعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، أن “الخطة العسكرية الروسية فشلت في أوكرانيا”، مشددا في مقابلة مع قناة “العربية” على أن “القوات الروسية أجبرت على الانسحاب من كييف”.

واذ أشار الى أن “الدمار الذي تسبب به الجيش الروسي هائل”، أكد كوليبا أنه “لم يتم تزويد أوكرانيا بمقاتلات جوية”، مضيفاً: “نحن بأمس الحاجة لها ونتطلع إلى مساندة الدول الحليفة”.

كما أكد كوليبا عجز السلطات الأوكرانية عن مساعدة المدنيين والجنود في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

ضحايا ماريوبول

بالموازاة، أفاد رئيس بلدية مدينة ماريوبول اليوم، بأن “أحدث تقدير يشير إلى مقتل حوالي 21 ألف مدني من سكان المدينة الساحلية منذ الحرب”.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون، لفت فاديم بويتشينكو الى أنه “كان من الصعب إحصاء العدد الدقيق للضحايا نظرا لبدء القتال في الشوارع”.

عضوية “الناتو”

من جهة أخرى، قال كوليبا: “نريد ضمانات أمنية مشابهة للمادة 5 لحلف الناتو”، مضيفاً: “لا أحد يضمن قبول عضويتنا في الناتو”.

كذلك، شدد وزير خارجية أوكرانيا على أن بلاده “لم يكن لديها أي نية عدوانية في شبه جزيرة القرم” التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014.

أما بالنسبة للعقوبات التي فرضها الغرب ودول عدة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا فقال كوليبا: “العقوبات ضد روسيا شكلت ضغطاً جزئياً عليها، لكن يجب فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين”.

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