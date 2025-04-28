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وزير خارجية أوكرانيا: مستعدون لدعم وقف إطلاق نار دائم وشامل

منذ 18 ساعة
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها. رويترز

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها. رويترز

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قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها الاثنين إن كييف مستعدة لدعم وقف إطلاق نار دائم وشامل، مضيفا أنه إذا كانت روسيا تريد السلام حقا فعليها وقف هجماتها فورا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام في الحرب مع أوكرانيا من الثامن حتى نهاية العاشر من مايو\أيار بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه في الحرب العالمية الثانية.

هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين 28\4\2025 وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام في الحرب مع أوكرانيا الشهر المقبل، وذلك بمناسبة ذكرى مرور 80 عاما على انتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه في الحرب العالمية الثانية.

وذكر الكرملين في بيان أن وقف إطلاق النار سيبدأ من الثامن من مايو\أيار حتى العاشر من الشهر نفسه. ودعت روسيا أوكرانيا للانضمام إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف البيان أنه في حال حدوث أي انتهاكات من الجانب الأوكراني، سترد القوات المسلحة الروسية “ردا مناسبا وفعالا”.

    المصدر :
  • رويترز

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