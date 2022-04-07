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وزير خارجية أوكرانيا: نعرف كيف نقاتل لكننا بحاجة الى مزيد من الأسلحة

منذ 5 ساعات
وزير الخارجية الأوكراني

وزير الخارجية الأوكراني

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تستعد اوكرانيا للقتال بهدف السيطرة على مناطقها الشرقية، وتطالب بمزيد من المساعدات من الغرب بعدما سحبت روسيا قواتها المسلحة من ضواحي كييف الممزّقة.

السلطات أهابت بالمواطنين الخروج مباشرة من اقليم دونباس قبل أن تقوّي روسيا اعتداءها.

وفي بروكسل، طالب وزير الخارجية الاوكراني “ديميترو كوليبا” حلف الناتو بتزويد بلاده بمزيد من الأسلحة، للمساعدة في تجنب مذابح اضافية كتلك التي رصدت في مدينة بوتشا.

” أجندتنا بسيطة. أسلحة ثم أسلحة ثم أسلحة”. قال كوليبا بعد وصوله الى مراكز الحلف الخميس، في اطار محادثات مع وزراء خارجية الأعضاء حول قتال أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

“نعرف كيف نقاتل. نعرف كيف ننتصر. لكن من دون اللوازم الكافية والمستدامة التي تحتاج اليها اوكرانيا، هذه الانتصارات ستترافق مع تضحيات هائلة” أضاف كوليبا. مشيرا الى “انه كلما استلمنا الاسلحة باكرا، كلما حافظنا على سلامة مواطنين أكثر”.

في سياق آخر، أكّد كوليبا أن بلاده ستواصل مطالبة الغرب بحظر النفط والغاز الروسيين بعد غزو موسكو لبلاده.

كما دعا إلى نشر المزيد من الطائرات ومنظومات الدفاع الجوي والصواريخ والمركبات العسكرية من الحلفاء في حلف شمال الأطلسي.

وقال للصحفيين في مقر حلف شمال الأطلسي في مؤتمر مشترك مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج “سنواصل الإصرار على الحظر الكامل للنفط والغاز”.

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