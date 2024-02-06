وزير خارجية إسبانيا: أوقفنا تصدير السلاح لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن مدريد تريد دولة فلسطينية قابلة للحياة تتعايش مع إسرائيل، ودعا إلى مؤتمر سلام يجمع الفلسطينيين والإسرائيليين ويفضي لإقامة دولة فلسطينية.

وأوضح ألباريس خلال لقاء خاص مع الجزيرة أن الدعوة لمؤتمر السلام الدولي تقوم على أساس حل الدولتين، مثنيا على دور دولة قطر في الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونبه إلى أن مدريد أوقفت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي جميع تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن هذا التاريخ “جعلنا ندرك أهمية الحل العادل والدائم لقضية الشعب الفلسطيني”.

وشدد على عدم رغبة بلاده في توسع رقعة العنف في المنطقة “وعلينا فعل ما نستطيع للحيلولة دون ذلك”، وطالب جميع الأطراف بالامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية.

ولفت إلى أن مقار الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات في قطاع غزة تتعرض للقصف، وطالب بوقف دائم وفوري لإطلاق النار في غزة لأن 27 ألف فلسطيني قتلوا في الحرب.

وبشأن تطورات البحر الأحمر، أبدى الوزير الإسباني رفضه هجمات الحوثيين في المنطقة، وقال إن مدريد “تدعم مبدأ حرية الملاحة في أعالي البحار” و”تدعم مهمة أوروبية لأمن البحار لكن سفننا لن تشارك فيها”.

يذكر أن وزير الخارجية الإسباني بدأ من قطر جولة دبلوماسية تشمل منطقة الخليج بهدف بحث سبل السلام في الشرق الأوسط.