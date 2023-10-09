وزير خارجية إسرائيل: حماس أسرت أكثر من 100 شخص

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الاثنين إن حماس أسرت أكثر من 100 شخص في اقتحام دام عبر الحدود في مطلع الأسبوع.

وأضاف كوهين لصحفيين أجانب “في الوقت الحالي، هناك أكثر من 700 شخص قتلوا وذبحوا. وأكثر من 100 شخص وقعوا في الأسر”.

فيما أكد المتحدث باسم حماس حازم قاسم، أن الوضع الميداني لا يسمح بالحديث عن مفاوضات تبادل الأسرى الآن.

وأضاف أن الحركة تنسق مع الفصائل الأخرى على الأرض بشأن الأسرى، مشيراً إلى أنه تم توزيع الأسرى الإسرائيليين على كافة محاور القتال.

كما أوضح أن إسرائيل تتحمل مسؤولية مقتل أسراها، في إشارة إلى مقتل أربعة أسرى بوقت سابق.

في السياق ذاته، كشف مصدر أن وسطاء قطريين أجروا اتصالات عاجلة مع قيادات في حركة حماس لمحاولة التفاوض على إطلاق سراح نساء وأطفال إسرائيليين تحتجزهم الحركة في غزة مقابل إطلاق سراح 36 امرأة وطفلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وقال المصدر المطلع على سير المحادثات، إن المفاوضات التي تجريها قطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة منذ مساء السبت “تمضي بشكل إيجابي”، بحسب “رويترز”.

لكن لا توجد علامات على حدوث انفراجة في ظل تعنت من الجانبين.

وأضاف المصدر أن قطر على اتصال بقياديين من حماس في الدوحة وغزة منذ أن شنت الحركة هجوما من غزة، واقتحمت بلدات إسرائيلية، وقتلت أكثر من 700 إسرائيلي، واحتجزت عشرات الأسرى.