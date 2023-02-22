وزير خارجية إيران: لم نسعَ أبداً لامتلاك قنبلة نووية.. وهناك فتوى من الخامنئي!

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (الأربعاء 22-2-2023) إن مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون طهران في الأيام المقبلة.

وذكر الوزير في إفادة صحفية مع نظيره العراقي في بغداد “في إطار… المفاوضات سيتوجه مسؤولو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران خلال الأيام المقبلة”.

وأضاف “نتمنى أن يتوصل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (رافائيل) جروسي إلى اتفاق مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من منظور فني غير سياسي”.

وأكد عبد اللهيان ان إيران لم تسع قط لامتلاك الأسلحة النووية والقنبلة الذرية، وهناك فتوى لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي في هذا الشأن.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء في وقت سابق عن محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله إن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودون في طهران منذ أمس الثلاثاء وبدأوا مفاوضات وزيارات وعمليات تدقيق لإزالة “أوجه لبس سببها أحد المفتشين”.

وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى أنها تناقش نتائج أنشطة تحقق جرت مؤخرا مع إيران بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الوكالة رصدت اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء 84 بالمئة، وهو ما يقترب من درجة النقاء اللازمة لتصنيع أسلحة.

ونفى متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية التقرير يوم الاثنين وقال إن تخصيب طهران لليورانيوم لم يتجاوز درجة نقاء 60 بالمئة.

ونُقل عن إسلامي قوله اليوم الأربعاء “من خلال التواصل والتنسيق، نمنع ظهور أوجه التباس جديدة وتعطيل تعاوننا مع الوكالة”.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بدأت إيران تدريجيا في عدم الامتثال للقيود التي فرضها الاتفاق على برنامجها النووي، وتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة في أبريل نيسان 2021.