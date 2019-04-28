وزير خارجية إيران يعتزم زيارة كوريا الشمالية

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أعلن التلفزيون الإيراني، الأحد، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعتزم زيارة كوريا الشمالية.
ولم يحدد التلفزيون موعدا للزيارة المقررة، لكنه نقل عن جواد ظريف قوله: “سيتم تحديد تاريخ الزيارة وإعلانه قريبا”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 25 فبراير الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقالته من منصبه معتذرا عن مواصلة عمله.

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إلا أن الرئيس الإيراني حسن روحاني رفض الاستقالة، قائلا: إن “الوزير ظريف كان في طليعة المعركة ضد الولايات المتحدة”، على حد تعبيره.

 

المصدر وكالات

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