وزير خارجية إيطاليا يعلن عن تعزيز الاستثمارات مع بريطانيا

كشف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم /الأربعاء/ أن بلاده ستعمل مع بريطانيا على تعزيز الاستثمارات بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الإيطالي – في تغريدة له على منصة (إكس) ، تويتر سابقا ، اليوم – : “مع صديقي ديفيد لامي وبحضور رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا والملك تشارلز، جمعنا شركات إيطالية وبريطانية لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة من أجل النمو “.

وأكد تاياني على ضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية المشتركة والاستثمارات المتبادلة بين روما ولندن في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها التجارة العالمية.

يشار إلى أن الملك تشارلز الثالث يزور حاليا إيطاليا برفقة زوجته الملكة كاميلا.