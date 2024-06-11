وزير خارجية الأردن: إسرائيل أصبحت دولة منبوذة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الثلاثاء إن مصداقية القانون الدولي ستكون على المحك إذا رفضت إسرائيل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن خطة لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الأردن أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة.

هذا وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن مساعدات إنسانية للفلسطينيين تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار الثلاثاء في مؤتمر للاستجابة الإنسانية لغزة، ودعا المانحين الآخرين إلى تكثيف جهودهم أيضا.

وقال بلينكن الذي تحدث في المؤتمر المنعقد في الأردن إن إسرائيل اتخذت بعض الخطوات المهمة لفتح معابر أكثر للتغلب على العقبات التي تحول دون توصيل المساعدات إلى غزة، لكن بوسعها بذل جهود أكبر ويتعين عليها ذلك. ودعا إسرائيل إلى اتخاذ خطوات أخرى لتقليص الخسائر في صفوف المدنيين.

هذا وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن رحب بإعلانات الإصلاح خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في الأردن الثلاثاء.

وجاء في البيان أن “الوزير بلينكن رحب بإعلانات الإصلاح التي أصدرتها السلطة الفلسطينية وناقش مع رئيس الوزراء مصطفى ضرورة التنفيذ الكامل والمتسق لتلك الإصلاحات لتحقيق تطلعات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

وأضاف البيان أن بلينكن “أكد مجددا دعم الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل”.